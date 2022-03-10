Гроші для України. У США та МВФ визначилися з фіндопомогою: названі суми

МВФ

Як зазначається в повідомленні Фонда, надання коштів затверджено в рамках інструменту для прискореного фінансування "з метою сприяння задоволенню невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни".

У МВФ додали, що фіндопомога має сприяти великомасштабній мобілізації додаткового пільгового фінансування, яке буде потрібне для сприяння поповненню дефіциту фінансування та пом'якшення впливу війни на економіку.

"Коли війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, ймовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для сприяння проведенню відновлення", - йдеться у повідомленні.

США

Палата представників США підтримала законопроект про державне фінансування, який включає 13,6 млрд доларів у вигляді вкрай необхідної допомоги Україні.

Як зазначається, рішення приймалося в екстреному порядку, оскільки "багато законодавців прагнуть продемонструвати підтримку України на тлі нічим не спровокованого нападу Росії на країну".