Гроші для України. У США та МВФ визначилися з фіндопомогою: названі суми

Вночі виконавча рада Міжнародного валютного фонду, а також Палата представників США затвердили важливі для України рішення. Так, МВФ вирішив надати Україні 1,4 млрд доларів, а США направлять на допомогу нашій країні майже 14 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту комунікації МВФ та CNN.
Як зазначається в повідомленні Фонда, надання коштів затверджено в рамках інструменту для прискореного фінансування "з метою сприяння задоволенню невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни".
У МВФ додали, що фіндопомога має сприяти великомасштабній мобілізації додаткового пільгового фінансування, яке буде потрібне для сприяння поповненню дефіциту фінансування та пом'якшення впливу війни на економіку.
"Коли війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, ймовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для сприяння проведенню відновлення", - йдеться у повідомленні.
Палата представників США підтримала законопроект про державне фінансування, який включає 13,6 млрд доларів у вигляді вкрай необхідної допомоги Україні.
Як зазначається, рішення приймалося в екстреному порядку, оскільки "багато законодавців прагнуть продемонструвати підтримку України на тлі нічим не спровокованого нападу Росії на країну".
Нагадаємо, перед тим Рада Світового банку схвалив підтримку для України на суму 723 млн доларів.
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