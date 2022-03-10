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МВФ утвердил выделение 1,4 млрд долларов экстренной помощи Украине

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Киев, Четверг 10 марта 2022 01:18
МВФ утвердил выделение 1,4 млрд долларов экстренной помощи Украине Фото: МВФ предоставит Украине экстренную финпомощь (flickr.com/imfphoto)
Автор: Артур Родивилов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил решение выделить Украине дополнительное финансирование на сумму 1,4 млрд долларов. Помощь выделяется по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка Украины.

Средства, полученные по программе RFI, помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

"Мы благодарны Фонду за скорую реакцию на наше обращение и надеемся на скорейшее завершение всех процедур, связанных с поступлением средств. Неотложная поддержка международных партнеров в столь сложное для нашей страны время чрезвычайно важна", - подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Rapid Financing Instrument (RFI) предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями для сбалансирования платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

RFI разработан для случаев, когда начало полноценной программы экономических реформ невозможно. В то же время государство-член МВФ, обращающееся за такой помощью, должно сотрудничать с Фондом для решения проблем с его платежным балансом и иметь общий перечень мер экономической и финансовой политики, которые оно планирует осуществлять в этих целях.

Ранее сообщалось, что совет Всемирного банка одобрил поддержку для Украины на сумму 723 млн долларов.

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