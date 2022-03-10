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МВФ затвердив виділення 1,4 млрд доларів екстреної допомоги Україні

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Київ, Четвер 10 березня 2022 01:18
МВФ затвердив виділення 1,4 млрд доларів екстреної допомоги Україні Фото: МВФ надасть Україні екстрену фіндопомогу (flickr.com/imfphoto)
Автор: Артур Родивилов

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму 1,4 млрд доларів. Допомога виділяється за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацбанку України.

Кошти, отримані за програмою RFI, допоможуть профінансувати першочергові видатки державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.

"Ми вдячні Фонду за швидку реакцію на наше звернення і сподіваємося на якнайшвидше завершення всіх процедур, пов'язаних з надходженням коштів. Невідкладна підтримка міжнародних партнерів у такий складний для нашої країни час надзвичайно важлива", - підкреслив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Rapid Financing Instrument (RFI) надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами для збалансування платіжного балансу, зокрема, в результаті військових конфліктів.

RFI розроблений для випадків, коли початок повноцінної програми економічних реформ неможливий. Водночас держава-член МВФ, яка звертається за такою допомогою, має співпрацювати з Фондом для розв'язання проблем з його платіжним балансом і мати загальний перелік заходів економічної та фінансової політики, які вона планує здійснювати з цією метою.

Раніше повідомлялося, що рада Світового банку схвалив підтримку для України на суму 723 млн доларів.

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