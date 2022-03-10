МВФ затвердив виділення 1,4 млрд доларів екстреної допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацбанку України .

Кошти, отримані за програмою RFI, допоможуть профінансувати першочергові видатки державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.

"Ми вдячні Фонду за швидку реакцію на наше звернення і сподіваємося на якнайшвидше завершення всіх процедур, пов'язаних з надходженням коштів. Невідкладна підтримка міжнародних партнерів у такий складний для нашої країни час надзвичайно важлива", - підкреслив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Rapid Financing Instrument (RFI) надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами для збалансування платіжного балансу, зокрема, в результаті військових конфліктів.

RFI розроблений для випадків, коли початок повноцінної програми економічних реформ неможливий. Водночас держава-член МВФ, яка звертається за такою допомогою, має співпрацювати з Фондом для розв'язання проблем з його платіжним балансом і мати загальний перелік заходів економічної та фінансової політики, які вона планує здійснювати з цією метою.