МВФ уточнил сроки визита своей миссии в Украину, но есть условие

В частности, он напомнил, что текущая резервная программа на 5 млрд долларов с Украиной была продлена до конца июня 2022 года. Первый пересмотр был завершен в конце 2021 года, после чего Киев получил транш на 700 млн долларов.

"Как и все, мы очень внимательно следим за развитием событий в Украине. Мы надеемся, что напряженность снизится. В ноябре совет директоров утвердил график оставшихся двух выплат в рамках программы с Украиной. При этом ожидается, что вторая миссия и пересмотр состоятся в I квартале этого года при условии, что будет достигнут достаточный прогресс для достижения целей программы", - отметил Райс.

Он добавил, что точную дату приезда миссии МВФ могут объявить через своего представителя в Украине.

"Но, опять же, как и все, мы очень внимательно следим за развитием событий в Украине и надеемся, что напряженность спадет", - подчеркнул Райс.