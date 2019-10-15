МВФ улучшил прогноз по росту экономики Украины

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,0% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году. Об этом говорится октябрьском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По сравнению с прогнозом, сделанным в июле 2019 года, ожидания на этот год улучшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.

МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 8,7% на конец 2019 года и до 5,9% на конец 2020 года.

Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,8% ВВП в 2019 году и 3,5% в 2020 году.

МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы Украине до 8,7% в 2019 году и до 8,2% 2020 году.

Отметим, в октябре 2019 года Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3,0% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. П сравнению июлем прогноз ухудшен на 0,3 и 0,2 п.п. на 2019 и 2020 год соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Напомним, по подсчетам Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине (по паритету покупательной способности) остается очень низким - всего 20% от среднего показателя для ЕС и вторым самым низким показателем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.