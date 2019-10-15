МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,0% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році. Про це йдеться в жовтневому звіті МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

У порівнянні з прогнозом, зробленим в липні 2019 року, очікування на цей рік покращилися. Раніше МВФ прогнозував зростання економіки України на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.

МВФ також прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 8,7% на кінець 2019 року і до 5,9% на кінець 2020 року.

Фонд очікує дефіцит поточного рахунку України на рівні 2,8% ВВП в 2019 році і 3,5% в 2020 році.

МВФ прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 8,7% в 2019 році до 8,2% у 2020 році.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Міжнародний валютний фонд ухудшил прогноз зростання світової економіки до 3,0% в 2019 році і 3,4% в 2020 році. П порівнянні липнем прогноз погіршений на 0,3 і 0,2 п. п. на 2019 і 2020 рік відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання став максимальним за останні сім років.

Нагадаємо, за підрахунками Міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні (за паритетом купівельної спроможності) залишається дуже низьким - всього 20% від середнього показника для ЄС і другим найнижчим показником серед усіх країн Центральної та Східної Європи.