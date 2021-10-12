UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МВФ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 5,9%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%). Однако в следующем году ВВП Украины также будет расти медленнее, чем в среднем по миру (на 4,9%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,1%).

Напомним, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПМВФ