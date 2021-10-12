МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України

Таким чином, ВВП України зростатиме повільніше, ніж в цілому по світу (прогноз МВФ на 2021 рік - 5,9%).

МВФ також очікує, що потім економіка України зросте на 2022 році на 3,6%. Прогноз покращено у порівнянні з квітнем (3,4%). Однак наступного року ВВП України також зростатиме повільніше, ніж у середньому по світу (на 4,9%).

Крім того, у 2020 році падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,1%).