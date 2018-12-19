МВФ ухудшил прогноз по украинскому ВВП

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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогнозируемый уровень роста ВВП Украины по итогам 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Фонда.

В частности, уровень роста ВВП Украины по итогам 2018 года в прогнозе МВФ составил 3,3%. Отметим, в октябре прогноз по украинскому ВВП составлял 3,5%.

Также в релизе указано, что прогноз по ВВП Украины на следующий год остался на уровне 2,7%. В Фонде полагают, что в 2020 данный показатель должен вырасти еще на 3%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост ВВП в III квартале замедлился до 2,8%. В МВФ считают, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. В частности, постпред МВФ Йоста Люнгман отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, чтобы довести рост ВВП до 5%.

Национальный банк Украины (НБУ) в октябре оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.