МВФ погіршив прогноз щодо українського ВВП

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МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогнозований рівень зростання ВВП України за підсумками 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Фонда.

Зокрема, рівень зростання ВВП України за підсумками 2018 року в прогнозі МВФ склав 3,3%. Зазначимо, в жовтні прогноз українського ВВП становив 3,5%.

Також в релізі зазначено, що прогноз щодо ВВП України на наступний рік залишився на рівні 2,7%. У Фонді вважають, що в 2020 даний показник має зрости ще на 3%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, зростання ВВП в III кварталі сповільнилося до 2,8%. У МВФ вважають, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% на рік. Зокрема, постпред МВФ Йоста Люнгман зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, щоб довести зростання ВВП до 5%.

Національний банк України (НБУ) в жовтні залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.