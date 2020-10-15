МВФ погіршив прогноз скорочення населення України

Фото: осінь у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна втратить 1 мільйон чоловік населення за шість років

Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2025 року. За шість років населення скоротиться на 1 млн осіб.

Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

За оцінками МВФ, населення України на кінець 2019 року становило 41,733 млн осіб, що дещо менше офіційних даних Держстату (41,902 млн осіб).

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися, і складе

на кінець 2020 року - 41,536 млн осіб,

на кінець 2021 року - 41,369 млн осіб,

на кінець 2022 року - 41,204 млн осіб,

на кінець 2023 року - 41,039 млн осіб,

на кінець 2024 року - 40,875 млн осіб,

на кінець 2025 року - 40,712 млн осіб.

Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозував, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб.

Нагадаємо, за оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41,902 млн осіб