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МВФ советует правительству Германии уменьшить налоги

Новости » Экономика    17.05.2019 - 15:47
МВФ советует правительству Германии уменьшить налоги
Иллюстративное фото (flickr.com worldbank)

В конце 2018-го в Германии зафиксировали экономический спад

Международный валютный фонд рекомендует правительству Германии снизить ставки налогов и усовершенствовать свою цифровую инфраструктуру для того, чтобы лучше противостоять внешним шокам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, в конце 2018-го в ФРГ зафиксировали падение экономики. Для того, чтобы стимулировать рост экономики, фонд посоветовал правительству страны урезать налоговые ставки.

Кроме того, МВФ также рекомендовал Германии улучшить свою цифровую инфраструктуру, поощрять развитие банковского сектора и бороться с дисбалансами в сфере недвижимости.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2014 году в Международном валютном фонде подчеркивали, что экономика Германии страдает из-за украинского кризиса. А директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявляла, что конфликт в Украине негативно влияет на экономический рост в странах Европы.

Напомним, в апреле Международный валютный фонд прогнозировал рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году.

Так, по сравнению с январем 2019 года, прогноз ухудшен на 0,2 п.п. В то же время МВФ прогнозирует рост ВВП в 2020 году на прежнем уровне 3,6%. По оценкам фонда, в 2018 году мировая экономика выросла на 3,6%.

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