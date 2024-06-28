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МВФ сьогодні має намір схвалити рішення про транш України

Фото: МВФ виділить Україні 2,2 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні планує схвалити четвертий перегляд програми з України на 2023-2027 роки загальним обсягом 15,6 млрд доларів. За підсумками буде ухвалено рішення про виділення траншу на 2,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка .

Засідання ради директорів має відбутися 28 червня ввечері. За підсумками буде схвалено Меморандум з Україною, який підписується президентом України, прем'єр-міністром, міністром фінансів та головою НБУ. Документ містить зобов'язання української влади. Очікується оновлення структурних маяків.

До цього місія МВФ працювала у Варшаві з 27 по 31 травня 2024 року, і українська влада досягла угоди на рівні персоналу щодо чергового траншу кредиту за програмою EFF.

Також було досягнуто домовленостей щодо оновленого комплексу заходів з економічної та фінансової політики, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності та просування подальших економічних реформ.

Програма з МВФ

Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. У рамках програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів, у тому числі на 880 млн доларів у березні. 2024 року Україна розраховує отримати близько 5,4 млрд доларів.

У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року.

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МВФ