Марченко назвав дату, коли МВФ ухвалить транш для України на 2,2 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення про виділення Україні чергового траншу на 2,2 млрд доларів на засіданні 28 червня.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє з посиланням на РБК-Україна на ефір телемарафону.

"Ми очікуємо успішного засідання "борду" 28 червня. Після цього ми отримаємо транш", - сказав він.

Марченко наголосив, що Україна вперше в програмах МВФ підійшла до четвертого перегляду. Раніше фонд припиняв фінансування до цього, оскільки зобов’язання не виконувалися.

За його словами, крім того, в червні очікується транш від ЄС на 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

"Також ми активно ведемо переговори з нашими американськими партнерами. Найближчим часом ми отримаємо від них перший транш допомоги. Це дозволить нам повністю профінансувати всі видатки в найближчі місяці. І вже до вересня у нас буде певна перспектива щодо фінансування інших видатків", - сказав він.

Транш МВФ

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду, що працювала у Варшаві з 27 до 31 травня 2024 року, та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо чергового траншу кредиту за програмою EFF.

Відповідну домовленість має схвалити Рада директорів МВФ. Після цього Україна отримає доступ до фінансування обсягом 1 669,82 млн СПЗ (близько 2,2 млрд доларів в еквіваленті).

Також було досягнуто домовленостей щодо оновленого комплексу заходів з економічної та фінансової політики, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності та просування економічних реформ, що виконуватимуться надалі.