В МВФ согласовали открытие спецсчета для направления финпомощи Украине

Отмечается, что на такой спецсчет будет направлен 1 миллиард долларов от Канады для Украины.

"Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с правительством Канады, но с самого начала получили поддержку еще и Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", - рассказал он.

Решение о создании такого инструмента совета директоров МВФ было принято 8 апреля, а днем ранее министр финансов Канады Христя Фриланд объявила, что правительство направит до 1 млрд канадских долларов в поддержку Украины через этот счет.

"Работаем с другими странами", - добавил Рашкован.