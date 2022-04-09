У МВФ погодили відкриття спецрахунку для направлення фіндопомоги Україні

Зазначається, що на такий спецрахунок буде спрямовано 1 мільярд доларів від Канади для України.

"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади, та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандінавії та Балтії", - розповів він.

Рішення про створення такого інструменту ради директорів МВФ було схвалено 8 квітня, а днем раніше міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила, що уряд направить до 1 млрд канадських доларів на підтримку України через цей рахунок.

"Працюємо з іншими країнами", - додав Рашкован.