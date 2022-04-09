У МВФ погодили відкриття спецрахунку для направлення фіндопомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована.
Зазначається, що на такий спецрахунок буде спрямовано 1 мільярд доларів від Канади для України.
"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади, та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандінавії та Балтії", - розповів він.
Рішення про створення такого інструменту ради директорів МВФ було схвалено 8 квітня, а днем раніше міністр фінансів Канади Христя Фріланд оголосила, що уряд направить до 1 млрд канадських доларів на підтримку України через цей рахунок.
"Працюємо з іншими країнами", - додав Рашкован.
Нагадаємо, раніше Канада оголосила про введення санкцій проти близького оточення політичного керівництва РФ і Білорусі.
Також ми писали, що Україна хоче отримати частину заморожених золотовалютних резервів РФ протягом пів року. Як пояснив прем'єр Денис Шмигаль, кошти підуть на відновлення інфраструктури, зруйнованої в результаті війни РФ проти нашої країни.
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