МВФ снизил прогноз по росту мировой экономики

Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2019 году и на 3,5% в 2020 году. Об этом говорится июльском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По сравнению с апрелем 2019 года прогноз на оба года ухудшен на 0,1 п.п. По оценкам фонда, в 2018 году мировая экономика выросла на 3,6%.

Как отмечается в обзоре, снижение прогноза на 2019 год вызвано негативными неожиданными изменениями роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, которые нейтрализуют неожиданные позитивные изменения.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогноз роста на 2019 год снижен на 0,3 п.п. до 4,1% и на 0,1 п.п. для 2020 года до 4,7%.

Для экспортеров биржевых товаров нарушения поставок, например, в России и Чили, а также санкции в отношении Ирана привели к снижению прогнозов, несмотря на укрепление цен на нефть в ближайший период.

Пересмотры прогнозов на 2019 год в сторону снижения распространяются почти на все страны с крупной экономикой, хотя и по различным причинам.

"Рост мировой экономики является вялым и неустойчивым, но так не должно быть, поскольку это отчасти вызвано ущербом, наносимым самим себе некоторыми странами. Динамизм в мировой экономике сдерживается продолжительной неопределенностью относительно экономической политики, поскольку, несмотря на недавнее перемирие в торговых спорах между США и Китаем, напряженность в сфере торговли остается повышенной, а в области технологий возникла напряженность, которая угрожает глобальным цепочкам поставок технологической продукции, а перспективы "брексита" без достижения договоренности увеличились", - говорится в отчете.

Как сообщало РБК-Украины, в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 п.п. до 3,3%.

Отметим, в январе 2019 года Международный валютный фонд снизил прогноз по росту мировой экономики до 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году.