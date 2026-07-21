МВФ схвалив перший перегляд програми для України: все про новий транш та вимоги фонду

Міжнародний валютний фонд затвердив перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Завдяки цьому державний бюджет незабаром поповниться на 690 мільйонів доларів, а загальна сума отриманих за програмою коштів сягне 2,2 мільярда доларів.
Як українській економіці вдається триматися попри триваючу війну та які нові вимоги висуває МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як повідомляється на сайті НБУ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на 8,1 мільярда доларів. Це рішення дозволить Україні отримати черговий транш для державного бюджету та продовжити співпрацю в умовах воєнного часу.
Успішне схвалення перегляду програми дає Україні негайний доступ до фінансування обсягом 503 мільйони спеціальних прав запозичень (СПЗ), що в еквіваленті становить близько 690 мільйонів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету. Після надходження цього траншу загальний обсяг фінансування, отриманого за програмою EFF, сягне 2,2 мільярда доларів США.
У релізі МВФ зазначається, що, попри триваючу війну, складне зовнішнє середовище та винятково високі ризики, Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність.
Цього вдалося досягти завдяки виваженій економічній політиці, ефективній співпраці з Фондом та значній підтримці донорів. Водночас економічні перспективи погіршилися через посилення атак на критичну інфраструктуру та негативні наслідки війни на Близькому Сході.
Загалом виконання програми визнано задовільним:
Українська влада погодилася вжити коригувальні заходи та переглянути строки реалізації ключових реформ, підтвердивши свою відданість цілям програми у фіскальній, антикорупційній, енергетичній та фінансовій сферах.
Програма повністю профінансована як за базовим, так і за песимістичним сценаріями завдяки міжнародним партнерам. Зокрема, враховуються:
У МВФ наголошують, що своєчасна та передбачувана зовнішня підтримка залишається життєво необхідною для збереження стабільності та відновлення країни.
Консультації за Статтею IV визначили головні завдання для економічного зростання та післявоєнного відновлення: