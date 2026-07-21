МВФ схвалив перший перегляд програми для України: все про новий транш та вимоги фонду

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Рішення Фонду: Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд чотирирічної програми EFF та завершила консультації за Статтею IV з Україною.

Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд чотирирічної програми EFF та завершила консультації за Статтею IV з Україною. Новий транш: Україна отримає близько 690 млн доларів для підтримки держбюджету, після чого загальний обсяг фінансування за програмою досягне 2,2 млрд доларів.

Україна отримає близько 690 млн доларів для підтримки держбюджету, після чого загальний обсяг фінансування за програмою досягне 2,2 млрд доларів. Оцінка економіки: Попри триваючу війну та високі ризики, Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, хоча економічні перспективи погіршилися через атаки на інфраструктуру та наслідки війни на Близькому Сході.

Попри триваючу війну та високі ризики, Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність, хоча економічні перспективи погіршилися через атаки на інфраструктуру та наслідки війни на Близькому Сході. Виконання програми: Виконання задовільне, досягнуто всіх цілей на кінець березня, проте показник щодо міжнародних резервів у червні досягнуто не було, а темпи реформ сповільнилися. Українська влада погодилася вжити коригувальні заходи.

Виконання задовільне, досягнуто всіх цілей на кінець березня, проте показник щодо міжнародних резервів у червні досягнуто не було, а темпи реформ сповільнилися. Українська влада погодилася вжити коригувальні заходи. Зовнішнє фінансування: Програма повністю профінансована за рахунок підтримки міжнародних партнерів, зокрема позики ЄС на 90 млрд євро та ініціативи G7 ERA, а кредитори продовжили мораторій на обслуговування боргу.

Як повідомляється на сайті НБУ, Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) на 8,1 мільярда доларів. Це рішення дозволить Україні отримати черговий транш для державного бюджету та продовжити співпрацю в умовах воєнного часу.

Новий транш та загальне фінансування

Успішне схвалення перегляду програми дає Україні негайний доступ до фінансування обсягом 503 мільйони спеціальних прав запозичень (СПЗ), що в еквіваленті становить близько 690 мільйонів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету. Після надходження цього траншу загальний обсяг фінансування, отриманого за програмою EFF, сягне 2,2 мільярда доларів США.

Оцінка економіки в умовах війни

У релізі МВФ зазначається, що, попри триваючу війну, складне зовнішнє середовище та винятково високі ризики, Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність.

Цього вдалося досягти завдяки виваженій економічній політиці, ефективній співпраці з Фондом та значній підтримці донорів. Водночас економічні перспективи погіршилися через посилення атак на критичну інфраструктуру та негативні наслідки війни на Близькому Сході.

Виконання програми та проблеми з реформами

Загалом виконання програми визнано задовільним:

Досягнуто всіх кількісних критеріїв ефективності та індикативних цілей, встановлених на кінець березня.

Цільового показника щодо чистих міжнародних резервів станом на кінець червня досягнуто не було, зокрема через наслідки війни на Близькому Сході.

Темпи реалізації реформ сповільнилися - кілька структурних маяків не були виконані або затрималися.

Українська влада погодилася вжити коригувальні заходи та переглянути строки реалізації ключових реформ, підтвердивши свою відданість цілям програми у фіскальній, антикорупційній, енергетичній та фінансовій сферах.

Гарантії фінансування та позиція кредиторів

Програма повністю профінансована як за базовим, так і за песимістичним сценаріями завдяки міжнародним партнерам. Зокрема, враховуються:

Позика Європейської комісії в розмірі 90 мільярдів євро.

Фінансування в межах ініціативи G7 ERA.

Двостороння підтримка та мораторій на обслуговування боргу від групи офіційних кредиторів України.

У МВФ наголошують, що своєчасна та передбачувана зовнішня підтримка залишається життєво необхідною для збереження стабільності та відновлення країни.

Ключові пріоритети на майбутнє

Консультації за Статтею IV визначили головні завдання для економічного зростання та післявоєнного відновлення: