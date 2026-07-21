МВФ одобрил первый пересмотр программы для Украины: все о новом транше и требованиях фонда

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Решение Фонда: Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр четырехлетней программы EFF и завершил консультации по статье IV с Украиной.

Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр четырехлетней программы EFF и завершил консультации по статье IV с Украиной. Новый транш: Украина получит около 690 млн долларов для поддержки госбюджета, после чего общий объем финансирования по программе достигнет 2,2 млрд долларов.

Украина получит около 690 млн долларов для поддержки госбюджета, после чего общий объем финансирования по программе достигнет 2,2 млрд долларов. Оценка экономики: Несмотря на продолжающуюся войну и высокие риски, Украина сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность, хотя экономические перспективы ухудшились из-за атак на инфраструктуру и последствия войны на Ближнем Востоке.

Несмотря на продолжающуюся войну и высокие риски, Украина сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность, хотя экономические перспективы ухудшились из-за атак на инфраструктуру и последствия войны на Ближнем Востоке. Выполнение программы: Выполнение удовлетворительное, достигнуты все цели на конец марта, однако показатель по международным резервам в июне достигнут не было, а темпы реформ замедлились. Украинские власти согласились принять корректирующие меры.

Выполнение удовлетворительное, достигнуты все цели на конец марта, однако показатель по международным резервам в июне достигнут не было, а темпы реформ замедлились. Украинские власти согласились принять корректирующие меры. Внешнее финансирование: Программа полностью профинансирована за счет поддержки международных партнеров, в том числе ссуды ЕС на 90 млрд евро и инициативы G7 ERA, а кредиторы продлили мораторий на обслуживание долга.

Как сообщается на сайте НБУ, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) на 8,1 миллиарда долларов. Это решение позволит Украине получить очередной транш для государственного бюджета и продлить сотрудничество в условиях военного времени.

Новый транш и общее финансирование

Успешное одобрение пересмотра программы дает Украине немедленный доступ к финансированию в размере 503 миллионов специальных прав заимствований (СПЗ), что в эквиваленте составляет около 690 миллионов долларов. Эти средства будут направлены в поддержку государственного бюджета. После поступления этого транша общий объем финансирования, полученного по программе EFF, составит 2,2 миллиарда долларов США.

Оценка экономики в условиях войны

В релизе МВФ отмечается, что, несмотря на продолжающуюся войну, сложная внешняя среда и исключительно высокие риски, Украина сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность.

Этого удалось добиться благодаря взвешенной экономической политике, эффективному сотрудничеству с Фондом и значительной поддержке доноров. В то же время, экономические перспективы ухудшились из-за усиления атак на критическую инфраструктуру и негативные последствия войны на Ближнем Востоке.

Выполнение программы и проблемы с реформами

В целом выполнение программы признано удовлетворительным:

Достигнуты все количественные критерии эффективности и индикативные цели, установленные на конец марта.

Целевого показателя относительно чистых международных резервов по состоянию на конец июня достигнуто не было, в частности, из-за последствий войны на Ближнем Востоке.

Темпы реализации реформ замедлились - несколько структурных маяков не были выполнены или задержались.

Украинские власти согласились принять корректирующие меры и пересмотреть сроки реализации ключевых реформ, подтвердив свою приверженность целям программы в фискальной, антикоррупционной, энергетической и финансовой сферах.

Гарантии финансирования и позиция кредиторов

Программа полностью профинансирована как по базовому, так и по пессимистическому сценарию благодаря международным партнерам. В частности, учитываются:

Заем Европейской комиссии в размере 90 миллиардов евро.

Финансирование по инициативе G7 ERA.

Двухсторонняя поддержка и мораторий на обслуживание долга от группы официальных кредиторов Украины.

В МВФ отмечают, что своевременная и ожидаемая внешняя поддержка остается жизненно необходимой для сохранения стабильности и восстановления страны.

Ключевые приоритеты на будущее

Консультации по Статье IV определили главные задачи экономического роста и послевоенного восстановления: