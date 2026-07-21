МВФ одобрил первый пересмотр программы для Украины: все о новом транше и требованиях фонда

Международный валютный фонд утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования Украины. Благодаря этому государственный бюджет вскоре пополнится на 690 миллионов долларов, а общая сумма полученных по программе средств составит 2,2 миллиарда долларов.
Как украинской экономике удается держаться, несмотря на продолжающуюся войну, и какие новые требования выдвигает МВФ - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как сообщается на сайте НБУ, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) на 8,1 миллиарда долларов. Это решение позволит Украине получить очередной транш для государственного бюджета и продлить сотрудничество в условиях военного времени.
Успешное одобрение пересмотра программы дает Украине немедленный доступ к финансированию в размере 503 миллионов специальных прав заимствований (СПЗ), что в эквиваленте составляет около 690 миллионов долларов. Эти средства будут направлены в поддержку государственного бюджета. После поступления этого транша общий объем финансирования, полученного по программе EFF, составит 2,2 миллиарда долларов США.
В релизе МВФ отмечается, что, несмотря на продолжающуюся войну, сложная внешняя среда и исключительно высокие риски, Украина сохранила макроэкономическую и финансовую стабильность.
Этого удалось добиться благодаря взвешенной экономической политике, эффективному сотрудничеству с Фондом и значительной поддержке доноров. В то же время, экономические перспективы ухудшились из-за усиления атак на критическую инфраструктуру и негативные последствия войны на Ближнем Востоке.
В целом выполнение программы признано удовлетворительным:
Украинские власти согласились принять корректирующие меры и пересмотреть сроки реализации ключевых реформ, подтвердив свою приверженность целям программы в фискальной, антикоррупционной, энергетической и финансовой сферах.
Программа полностью профинансирована как по базовому, так и по пессимистическому сценарию благодаря международным партнерам. В частности, учитываются:
В МВФ отмечают, что своевременная и ожидаемая внешняя поддержка остается жизненно необходимой для сохранения стабильности и восстановления страны.
Консультации по Статье IV определили главные задачи экономического роста и послевоенного восстановления: