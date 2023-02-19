У МВФ розповіли, скільки часу лишилось до повноцінної програми підтримки України

Міжнародний валютний фонд невдовзі завершить підготовку програми підтримки України. На даному етапі роботи над ним - план має бути схвалений керівництвом Фонду.
Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CNBC.
За її словами, час не грає на руку Україні й тому в умовах війни рішення про нову програму мають прийматись оперативно.
"Ми говоримо про кілька тижнів, це не дуже довгий період часу", - сказала вона.
Георгієва вважає, що Україна виконує вимоги щодо фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією та стабільності фінансового сектору.
"У нас є країна, де працюють інституції. Де виплачуються пенсії. Де існують соціальні послуги. Де уряд зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби", - розповіла вона.
Окрім цього у МВФ оцінюють, що цього року нашій державі може знадобитися фінансова підтримка на суму в межах 40-48 млрд доларів. Глава МВФ додала, що Фонд окрім підтримки української економіки в умовах війни допоможе "прискорити" зусилля України, спрямовані на вступ до ЄС.
Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.
Зазначимо, сьогодні, 17 лютого, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві протягом 13-17 лютого, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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