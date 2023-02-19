В МВФ рассказали, сколько времени осталось до полноценной программы поддержки Украины

По ее словам, время не играет на руку Украине, и поэтому в условиях войны решения о новой программе должны приниматься оперативно.

"Мы говорим о нескольких неделях, это не очень долгое время", - сказала она.

Георгиева считает, что Украина выполняет требования по фискальной политике, управлению, борьбе с коррупцией и стабильности финансового сектора.

"У нас есть страна, где работают институции. Где выплачиваются пенсии. Где существуют социальные услуги. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", - рассказала она.

Кроме того, в МВФ оценивают, что в этом году нашему государству может потребоваться финансовая поддержка на сумму в пределах 40-48 млрд долларов. Глава МВФ добавила, что Фонд, кроме поддержки украинской экономики в условиях войны, поможет "ускорить" усилия Украины, направленные на вступление в ЕС.