В МВФ рассказали, сколько времени осталось до полноценной программы поддержки Украины

Международный валютный фонд завершит подготовку программы поддержки Украины. На данном этапе работы над ним - план должен быть одобрен руководством Фонда.
Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNBC .
По ее словам, время не играет на руку Украине, и поэтому в условиях войны решения о новой программе должны приниматься оперативно.
"Мы говорим о нескольких неделях, это не очень долгое время", - сказала она.
Георгиева считает, что Украина выполняет требования по фискальной политике, управлению, борьбе с коррупцией и стабильности финансового сектора.
"У нас есть страна, где работают институции. Где выплачиваются пенсии. Где существуют социальные услуги. Где правительство заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", - рассказала она.
Кроме того, в МВФ оценивают, что в этом году нашему государству может потребоваться финансовая поддержка на сумму в пределах 40-48 млрд долларов. Глава МВФ добавила, что Фонд, кроме поддержки украинской экономики в условиях войны, поможет "ускорить" усилия Украины, направленные на вступление в ЕС.
Напомним, Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.
Отметим, сегодня, 17 февраля, миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве в течение 13-17 февраля, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Чего ждать в результате переговоров Украины с МВФ – читайте в материале РБК-Украина.
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