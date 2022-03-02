МВФ рассмотрит заявку Украины на экстренное финансирование

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс

Кроме того, МВФ продолжает работу над программой Stand-By для Украины, в рамках которой до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов. В Группе Всемирного банка готовят пакет поддержки на сумму 3 миллиарда долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции по ускоренному выделению средств на сумму не менее 350 миллионов долларов

"Всемирный банк и МВФ также работают вместе над оценкой экономических и финансовых последствий конфликта и беженцев для других стран региона и мира. Мы готовы предоставить усиленную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам по мере необходимости. Скоординированные международные действия будут иметь решающее значение для снижения рисков и преодоления предстоящего опасного периода. Этот кризис влияет на жизнь и средства к существованию людей во всем мире, и мы предлагаем им нашу полную поддержку", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Кирилл Шевченко как управляющий от Украины в МВФ вместе с министром финансов Сергеем Марченко обратился к Международному валютному фонду о выделении Украине дополнительного финансирования. Средства могут быть выделены по программе экстренной поддержки фонда для его государств-членов - Инструментом быстрого финансирования (RFI).