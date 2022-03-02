МВФ розгляне заявку України на екстрене фінансування

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва і президент Групи Світового банку Девід Малпасс

Крім того, МВФ продовжує роботу над програмою Stand-By для України, в рамках якої до кінця червня доступні додаткові 2,2 мільярда доларів. У Групі Світового банку готують пакет підтримки на суму 3 мільярди доларів в найближчі місяці, починаючи з операції з прискореного виділення коштів на суму не менше 350 мільйонів доларів

"Світовий банк і МВФ також працюють разом над оцінкою економічних і фінансових наслідків конфлікту і біженців для інших країн регіону і світу. Ми готові надати посилену політичну, технічну та фінансову підтримку сусіднім країнам у міру необхідності. Скоординовані міжнародні дії будуть мати вирішальне значення для зниження ризиків і подолання майбутнього небезпечного періоду. Ця криза впливає на життя і засоби до існування людей у всьому світі, і ми пропонуємо їм нашу повну підтримку", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Національного банку Кирило Шевченко як керуючий від України в МВФ разом з міністром фінансів Сергієм Марченко звернувся до Міжнародному валютному фонду про виділення Україні додаткового фінансування. Кошти можуть бути виділені за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав - членів-інструментом швидкого фінансування (RFI).