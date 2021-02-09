UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МВФ прогнозирует цену нефти выше 50 долларов за баррель в 2021 году

Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает стоимость нефти марки Brent в 2021 году на уровне 51,1 доллара за баррель. В 2022 году цена упадет до 50,2 доллара за баррель.

Об этом говорится в отчете МВФ.

Популярные новости
Кабмин ликвидировал более 30 консультативных и совещательных органов 03 февраля 2021
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля 05 февраля 2021
Минфин сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета 02 февраля 2021
Курс доллара продолжил падение на межбанке 05 февраля 2021
Верховный суд признал недействительным штраф АМКУ против табачных компаний 02 февраля 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021
Курс доллара упал до минимума с середины декабря 05 февраля 2021
Нефть подорожала до максимума за год благодаря решению ОПЕК+ сократить добычу 04 февраля 2021
Ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года 02 февраля 2021
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю 07 февраля 2021

По оценке фонда, в 2020 году средняя цена нефти Brent составила 42,3 доллара за баррель.

МВФ также обнародовал прогнозы по Brent на ближайшие годы: в 2023 цена составит 49,7 доллара, в 2024 году - 49,5 доллара, в 2025 году - 49,4 доллара, в 2026 году - 49,5 доллара за баррель.

В январе 2020 года МВФ улучшил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год до 50,03 доллара за баррель. По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель, а в 2022 году составит 48,82 доллара за баррель.

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть марки Brent в понедельник, 8 февраля, поднялись выше 60 долларов за баррель. Этому способствовало сокращение предложения основными производителям и надежды на дальнейшие меры экономического стимулирования США для повышения спроса.

Напомним, инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 65 долларов за баррель к июлю 2021 года. Рост будет наблюдаться на фоне напряженного нефтяного рынка и медленного восстановления спроса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины нефть
Читайте также
Нефть Brent подорожала до 60 долларов впервые за последний год
Цены на нефть выросли до максимума за год в ожидании экономического роста в США
Прогноз погоды