МВФ прогнозує ціну нафти вище 50 доларів за барель у 2021 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує вартість нафти марки Brent у 2021 році на рівні 51,1 долара за барель. У 2022 році ціна впаде до 50,2 долара за барель.
Про це йдеться у звіті МВФ.
За оцінкою фонду, у 2020 році середня ціна нафти Brent склала 42,3 долара за барель.
МВФ також оприлюднив прогнози по Brent на найближчі роки: 2023 ціна складе 49,7 долара, у 2024 році - 49,5 долара, у 2025 році - 49,4 долара, у 2026 році - 49,5 долара за барель.
У січні 2020 року МВФ поліпшив прогноз середніх світових цін на нафту на поточний рік до 50,03 долара за барель. За оцінкою МВФ, середня ціна на нафту у 2020 році склала 41,29 долара за барель, а у 2022 році складе 48,82 долара за барель.
Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту марки Brent у понеділок, 8 лютого, піднялися вище 60 доларів за барель. Цьому сприяло скорочення пропозиції основними виробникам і надії на подальші заходи економічного стимулювання США для підвищення попиту.
Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.