МВФ прогнозує ціну нафти вище 50 доларів за барель у 2021 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує вартість нафти марки Brent у 2021 році на рівні 51,1 долара за барель. У 2022 році ціна впаде до 50,2 долара за барель.

Про це йдеться у звіті МВФ .

За оцінкою фонду, у 2020 році середня ціна нафти Brent склала 42,3 долара за барель.

МВФ також оприлюднив прогнози по Brent на найближчі роки: 2023 ціна складе 49,7 долара, у 2024 році - 49,5 долара, у 2025 році - 49,4 долара, у 2026 році - 49,5 долара за барель.

У січні 2020 року МВФ поліпшив прогноз середніх світових цін на нафту на поточний рік до 50,03 долара за барель. За оцінкою МВФ, середня ціна на нафту у 2020 році склала 41,29 долара за барель, а у 2022 році складе 48,82 долара за барель.