RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МВФ прогнозує ціну нафти вище 50 доларів за барель у 2021 році

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує вартість нафти марки Brent у 2021 році на рівні 51,1 долара за барель. У 2022 році ціна впаде до 50,2 долара за барель.

Про це йдеться у звіті МВФ.

Популярні новини
Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави 03 лютого 2021
Мінфін скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету 02 лютого 2021
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень 07 лютого 2021
Уряд ліквідував більше 30 консультативних та дорадчих органів 03 лютого 2021
Ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року 02 лютого 2021
Курс долара впав до мінімуму з середини грудня 05 лютого 2021
Нафта подорожчала до максимуму за рік завдяки рішенню ОПЕК+ скоротити видобуток 04 лютого 2021
Банкіри дали прогноз курсу долара до кінця лютого 05 лютого 2021
Курс долара продовжив падіння на міжбанку 05 лютого 2021
Верховний суд визнав недійсним штраф АМКУ проти тютюнових компаній 02 лютого 2021

За оцінкою фонду, у 2020 році середня ціна нафти Brent склала 42,3 долара за барель.

МВФ також оприлюднив прогнози по Brent на найближчі роки: 2023 ціна складе 49,7 долара, у 2024 році - 49,5 долара, у 2025 році - 49,4 долара, у 2026 році - 49,5 долара за барель.

У січні 2020 року МВФ поліпшив прогноз середніх світових цін на нафту на поточний рік до 50,03 долара за барель. За оцінкою МВФ, середня ціна на нафту у 2020 році склала 41,29 долара за барель, а у 2022 році складе 48,82 долара за барель.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту марки Brent у понеділок, 8 лютого, піднялися вище 60 доларів за барель. Цьому сприяло скорочення пропозиції основними виробникам і надії на подальші заходи економічного стимулювання США для підвищення попиту.

Нагадаємо, інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання буде спостерігатися на тлі напруженого нафтового ринку і повільного відновлення попиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України нефть
Читайте також
Нафта Brent подорожчала до 60 доларів вперше за останній рік
Ціни на нафту зросли до максимуму за рік в очікуванні економічного зростання в США
Прогноз погоди