МВФ прогнозирует доллар по 30 гривен в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2022 года. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.

Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году.

Прогноз МВФ для Украины

Год Номинальный ВВП в долларах Номинальный ВВП в гривнах Расчетный курс, грн/доллар 2020 130,3 3908 30,0 2021 148 4277 28,9 2022 163,1 4659 28,6

Таким образом, МВФ подтверждает прогноз правительства Украины по курс гривны к доллару на 2020 год на уровне 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.

Отметим, в октябре 2019 года Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару, значительно улучшив его.

Тогда МВФ ожидал в 2020 году курс 27,72 грн/доллар, в 2021 году - 28,70 грн/доллар, в 2022 году - 29,67 грн/доллар.