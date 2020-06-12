МВФ прогнозирует доллар по 30 гривен в 2020 году

МВФ ухудшил прогноз по курсу гривны к доллару
Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2022 года. Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.
Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.
Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году.
Прогноз МВФ для Украины
|
Год
|
Номинальный ВВП в долларах
|
Номинальный ВВП в гривнах
|
Расчетный курс, грн/доллар
|
2020
|
130,3
|
3908
|
30,0
|
2021
|
148
|
4277
|
28,9
|
2022
|
163,1
|
4659
|
28,6
Таким образом, МВФ подтверждает прогноз правительства Украины по курс гривны к доллару на 2020 год на уровне 30 грн/доллар.
На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.
Отметим, в октябре 2019 года Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару, значительно улучшив его.
Тогда МВФ ожидал в 2020 году курс 27,72 грн/доллар, в 2021 году - 28,70 грн/доллар, в 2022 году - 29,67 грн/доллар.
Автор: Александр Белоус