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МВФ прогнозує долар по 30 гривень у 2020 році

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МВФ погіршив прогноз щодо курсу гривні до долара

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз погіршений порівняно з жовтнем 2019 року.

Про це свідчать дані Меморандуму України з МВФ.

Згідно з даними у тексті Меморандуму, номінальний ВВП України в 2020 році залишить 130,3 млрд доларів, номінальний ВВП у гривнях - 3908 млрд грн. Таким чином, МВФ закладає у свої розрахунки курс на рівні 30 гривень за долар.

Дані свідчать, що МВФ чекає курс 28,9 гривень за долар у 2021 році і 28,6 гривень за долар у 2022 році. А потім курс стабілізується на рівні 28,7 гривень за долар.

Прогноз МВФ для України

Рік

Номінальний ВВП в доларах

Номінальний ВВП у гривнях

Розрахунковий курс, грн/долар

2020

130,3

3908

30,0

2021

148

4277

28,9

2022

163,1

4659

28,6

2023

177,3

3908

28,7

2024

193,4

4277

28,7

2025

211,3

6065

28,7

Таким чином, МВФ підтверджує прогноз уряду України за курс гривні до долара на 2020 рік на рівні 30 грн/долар.

На підставі цього курсу розраховані доходи державного бюджету, зокрема, від акцизів і митних зборів.

Зазначимо, в жовтні Міжнародний валютний фонд поновив прогноз щодо курсу гривні до долара, значно поліпшивши його.

Тоді МВФ очікував в 2020 році курс 27,72 грн/долар, в 2021 році - 28,70 грн/долар, в 2022 році - 29,67 грн/долар, в 2023 році - 30,64 грн/долар, у 2024 році - 31,61 грн/долар.

Автор: Олександр Білоус

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