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МВФ предупредил о рисках финансового кризиса из-за изменений климата

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Пятница 04 июня 2021 13:59
МВФ предупредил о рисках финансового кризиса из-за изменений климата Фото: МВФ обеспокоен изменениями климата (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Изменения климата создают серьезные риски для стабильности финансовой системы. Климатический кризис может спровоцировать кризис финансовый.

Об этом сказал директор департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан в комментарии CNN Business.

"Климатический кризис развивается медленно, но он потенциально катастрофичен", - сказал он.

Адриан указал на то, как в последние годы экономики Багамских Островов, Филиппин и других стран были сокрушены ураганами и тайфунами.

"Есть много стран, в которых климатическая катастрофа является катастрофической для финансовой системы", - добавил он.

Адриан также призвал к обновлению стандартов данных и раскрытия информации о климатических рисках для повышения прозрачности.

По его словам, регулирующие органы должны больше работать над тем, как регулировать финансовые учреждения таким образом, чтобы сделать систему более благоприятной для климата. "Это все еще в зачаточном состоянии", - сказал он.

Наконец, Адриан сказал, что центральные банки должны оценить, как включить климат в денежно-кредитную политику и покупку активов - шаг, который чиновник МВФ признал "весьма спорным".

Напомним, главы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО) запросили у богатых стран выделить 50 млрд долларов на вакцины от COVID-19.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) посчитали, что глобальная вакцинация населения от COVID-19 позволит не только победить пандемию, но собрать дополнительные налоги. Это, в свою очередь, будет способствовать восстановлению экономики.

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