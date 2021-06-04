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МВФ попередив про ризики фінансової кризи через зміни клімату

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П'ятниця 04 червня 2021 13:59
МВФ попередив про ризики фінансової кризи через зміни клімату Фото: МВФ стурбований змінами клімату (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Зміни клімату створюють серйозні ризики для стабільності фінансової системи. Кліматична криза може спровокувати кризу фінансову.

Про це сказав директор департаменту грошово-кредитних систем і ринків капіталу МВФ Тобіас Адріан у коментарі CNN Business.

"Кліматична криза розвивається повільно, але вона потенційно катастрофічна", - сказав він.

Адріан вказав на те, як в останні роки економіки Багамських островів, Філіппін та інших країн були зруйновані ураганами і тайфунами.

"Є багато країн, в яких кліматична катастрофа є катастрофічною для фінансової системи", - додав він.

Адріан також закликав до оновлення стандартів даних та розкриття інформації про кліматичні ризики для підвищення прозорості.

За його словами, регулюючі органи повинні більше працювати над тим, як регулювати фінансові установи таким чином, щоб зробити систему більш сприятливою для клімату. "Це все ще в зародковому стані", - сказав він.

Нарешті, Адріан сказав, що центральні банки повинні оцінити, як включити клімат в грошово-кредитну політику і покупку активів - крок, який чиновник МВФ визнав "вельми спірним".

Нагадаємо, глави Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світової організації торгівлі (СОТ) запросили у багатих країн виділити 50 млрд доларів на вакцини від COVID-19.

Раніше в Міжнародному валютному фонді (МВФ) порахували, що глобальна вакцинація населення від COVID-19 дозволить не тільки перемогти пандемію, але зібрати додаткові податки. Це, в свою чергу, сприятиме відновленню економіки.

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