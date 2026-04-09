МВФ попередив про різке здорожчання продуктів: які країни постраждають найбільше

Зростання цін на нафту, газ і добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до різкого стрибка цін на продукти харчування та відсутності продовольчої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву керівників Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку та Всесвітньої продовольчої програми.
Зазначається, що війна на Близькому Сході перевертає життя та позбавляє людей засобів до існування в регіоні та поза його межами.
"Вона вже спричинила одну з найбільших криз на світових енергетичних ринках у сучасній історії. Різке зростання цін на нафту, газ та добрива, а також транспортні перешкоди неминуче призведуть до зростання цін на продукти харчування та проблем з продовольчою безпекою", - йдеться в заяві.
Найбільше постраждають від продовольчої кризи країни з низьким рівнем доходу населення та високою залежністю від імпорту. В зоні особливого ризику - соціально незахищені верстви населення.
"Різке зростання цін на паливо та потенційне різке зростання цін на продукти харчування викликають особливе занепокоєння там, де фіскальний простір обмежений, а боргове навантаження вже високе, що зменшує здатність урядів захищати вразливі домогосподарства", - попередили у МВФ.
Нагадаємо, зростання цін на пальне пов’язане з війною на Близькому Сході.
Це ключовий регіон видобутку нафти й газу, від якого залежать європейські переробники, тому ринки гостро реагують на ризики перебоїв із постачанням.
Разом з цінами на нафту ростуть й ціни на добрива та продукти.
Раніше економічний експерт, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначав, що конфлікт на Близькому Сході, через який подорожчало пальне, вплине й на ціни на продукти в Україні.
Зараз це не позначається на цінниках у супермаркетах, але вже влітку-восени ситуація може змінитися.