МВФ предупредил о резком подорожании продуктов: какие страны пострадают больше всего

Рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к резкому скачку цен на продукты питания и отсутствию продовольственной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление руководителей Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы.
Отмечается, что война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и лишает людей средств к существованию в регионе и за его пределами.
"Она уже вызвала один из крупнейших кризисов на мировых энергетических рынках в современной истории. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и проблем с продовольственной безопасностью", - говорится в заявлении.
Больше всего пострадают от продовольственного кризиса страны с низким уровнем дохода населения и высокой зависимостью от импорта. В зоне особого риска - социально незащищенные слои населения.
"Резкий рост цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продукты питания вызывают особое беспокойство там, где фискальное пространство ограничено, а долговая нагрузка уже высокая, что уменьшает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства", - предупредили в МВФ.
Напомним, рост цен на топливо связан с войной на Ближнем Востоке.
Это ключевой регион добычи нефти и газа, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки остро реагируют на риски перебоев с поставками.
Вместе с ценами на нефть растут и цены на удобрения и продукты.
Ранее экономический эксперт, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин отмечал, что конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого подорожало топливо,повлияет и на цены на продукты в Украине.
Сейчас это не сказывается на ценниках в супермаркетах, но уже летом-осенью ситуация может измениться.