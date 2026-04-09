МВФ предупредил о резком подорожании продуктов: какие страны пострадают больше всего

Рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к резкому скачку цен на продукты питания и отсутствию продовольственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление руководителей Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка и Всемирной продовольственной программы.

Отмечается, что война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и лишает людей средств к существованию в регионе и за его пределами.

"Она уже вызвала один из крупнейших кризисов на мировых энергетических рынках в современной истории. Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и проблем с продовольственной безопасностью", - говорится в заявлении.

Больше всего пострадают от продовольственного кризиса страны с низким уровнем дохода населения и высокой зависимостью от импорта. В зоне особого риска - социально незащищенные слои населения.

"Резкий рост цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продукты питания вызывают особое беспокойство там, где фискальное пространство ограничено, а долговая нагрузка уже высокая, что уменьшает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства", - предупредили в МВФ.