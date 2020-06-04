МВФ подтвердил намерение оказать помощь Украине в условиях кризиса

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании 9 июня. Меморандум с Украиной обнародуют сразу после заседания совета.

Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал спикер МВФ Джерри Райс.

Как отметил Райс, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

По его словам, Георгиева поздравила Зеленского с выполнением предварительных условий по этой программе.

"Я могу вам сказать, что они также обсудили, конечно же, влияние кризиса на украинский народ и экономику и то, как МВФ может помочь", - добавило он.

Райс заявил, что обсуждения условий программы могут быть продолжены до окончательного решения Совета директоров МВФ, которое ожидается 9 июня.

Пресс-секретарь МВФ также напомнил об информационной открытости фонда и заявил, что меморандум с Украины с МВФ будет обнародован на сайте фонда сразу же после одобрения программы.

Напомним, меморандум с МВФ подписывается президентом Украины, премьер-министром и главой Национального банка.

Отметим, проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая.

Ни со стороны НБУ, ни со стороны президента Украины не было заявлений о несогласии с текстом документа.

Отметим, по предварительным данным за январь-апрель, падение экономики Украины ускорилось до 5%.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

Основным и по сути единственным предварительным условием одобрения программы было принятие закона, который сделает невозможным возвращение ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Банковский закон приняли в мае 2020 года.