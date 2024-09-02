МВФ починає місію для перегляду програми EFF: що може отримати Україна

Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, він сьогодні обговорив початок роботи місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - написав Шмигаль.
Під час розмови Шмигаль та Каммер зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.
Місія МВФ в Україні в рамках програми EFF (Extended Fund Facility) надає фінансову підтримку для сприяння економічній стабільності та реформам. Ця програма покликана допомогти країнам, які стикаються з серйозними економічними викликами, шляхом надання довгострокових позик. Вона фокусується на структурних реформах, бюджетній дисципліні та макроекономічній стабільності.
Для України програма EFF особливо важлива в умовах війни, оскільки допомагає підтримувати фінансову стабільність, залучати міжнародну допомогу та проводити реформи для післявоєнного відновлення економіки.
Наприкінці березня минулого року було схвалено угоду України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів. Згідно з цією програмою Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року.
Минулого місяця стало відомо, що МВФ має намір знизити комісію для великих позичальників, зокрема України. Станом на липень цього року Україна заборгувала МВФ 10,5 млрд СПЗ, що прирівнюється до близько 13,8 млрд доларів. Борг України другий за величиною після Аргентини.
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