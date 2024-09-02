ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF: что может получить Украина

Понедельник 02 сентября 2024 20:57
UA EN RU
МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF: что может получить Украина Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu_gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, он сегодня обсудил начало работы миссии с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро", - написал Шмыгаль.

Во время разговора Шмыгаль и Каммер сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

Сотрудничество Украина ты МВФ

Миссия МВФ в Украине в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) оказывает финансовую поддержку для содействия экономической стабильности и реформам. Эта программа призвана помочь странам, сталкивающимся с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных ссуд. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.

Для Украины программа EFF особенно важна в условиях войны, поскольку помогает поддерживать финансовую стабильность, привлекать международную помощь и проводить реформы для послевоенного восстановления экономики.

В конце марта прошлого года былоодобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд. долларов. Согласно этой программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

В прошлом месяце стало известно, что МВФ намерен снизить комиссию для крупных заемщиков, в том числе Украины . По состоянию на июль этого года Украина задолжала МВФ 10,5 млрд СДР , что приравнивается к около 13,8 млрд долларов. Долг Украины второй по величине после Аргентины.

Подробно о сотрудничестве МВФ и Украины – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
NEWS
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
Харьков снова под ударом. Есть ли у Украины возможность закрыть небо над городом
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России