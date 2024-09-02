МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF: что может получить Украина

Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, он сегодня обсудил начало работы миссии с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро", - написал Шмыгаль.

Во время разговора Шмыгаль и Каммер сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.

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Миссия МВФ в Украине в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) оказывает финансовую поддержку для содействия экономической стабильности и реформам. Эта программа призвана помочь странам, сталкивающимся с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных ссуд. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.

Для Украины программа EFF особенно важна в условиях войны, поскольку помогает поддерживать финансовую стабильность, привлекать международную помощь и проводить реформы для послевоенного восстановления экономики.