МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF: что может получить Украина
Международный валютный фонд начинает миссию пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, он сегодня обсудил начало работы миссии с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Отметили прогресс в этом направлении. Украина системно работает с партнерами по обеспечению макрофинансовой стабильности. В частности, успешно реализует программу ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро", - написал Шмыгаль.
Во время разговора Шмыгаль и Каммер сосредоточились на вопросе конфискации российских активов, которые должны стать весомым ресурсом для поддержки Украины.
Сотрудничество Украина ты МВФ
Миссия МВФ в Украине в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) оказывает финансовую поддержку для содействия экономической стабильности и реформам. Эта программа призвана помочь странам, сталкивающимся с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных ссуд. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.
Для Украины программа EFF особенно важна в условиях войны, поскольку помогает поддерживать финансовую стабильность, привлекать международную помощь и проводить реформы для послевоенного восстановления экономики.
В конце марта прошлого года былоодобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд. долларов. Согласно этой программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.
В прошлом месяце стало известно, что МВФ намерен снизить комиссию для крупных заемщиков, в том числе Украины . По состоянию на июль этого года Украина задолжала МВФ 10,5 млрд СДР , что приравнивается к около 13,8 млрд долларов. Долг Украины второй по величине после Аргентины.
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