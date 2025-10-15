МВФ побоюється нового стрибка цін на продовольство через Ла-Нінья
Ціни на каву, зерно і цукор різко впали на тлі рекордних зборів урожаю і зниження попиту. Експерти МВФ попереджають про нові ризики через Ла-Нінья.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (WEO) МВФ за жовтень 2025 року.
Падіння цін на продовольство
З березня по серпень 2025 року індекс цін на продукти харчування та напої Міжнародного валютного фонду знизився на 4,8%. Головними причинами стали падіння цін на каву, злаки та цукор.
Це зниження компенсувало зростання на початку року, коли ціни на каву і какао різко збільшилися через несприятливу погоду в країнах-експортерах і обмежену глобальну пропозицію. Тепер, завдяки поліпшенню врожайності та пом'якшенню погодних умов, світові ринки продуктів харчування демонструють стабілізацію.
Урожай і тарифи тиснуть на зернові
Ціни на зернові впали на 11,1% завдяки високим прогнозам врожаю в ключових країнах-виробниках - США, Бразилії та Аргентині. Урожай у цих країнах виявився значно вищим за очікування, що посилило пропозицію і знизило світові котирування.
Кава подешевшала на 16,7%, а індекс кави МВФ опустився з історичного лютневого піку. Це пов'язано з поліпшенням перспектив врожаю в Бразилії - найбільшому виробнику - і зі зростанням невизначеності навколо тарифної політики США.
Торгові суперечки і тимчасові коливання
Незважаючи на загальну тенденцію до зниження, у серпні ціни короткочасно зросли після введення Вашингтоном нових тарифів проти Бразилії. Це спричинило перебої в торгівлі та тимчасово обмежило постачання кави та цукру.
Кукурудза подешевшала на 11,9%, чому сприяли рекордний врожай у Бразилії в другому кварталі та сприятливі погодні умови в США. Загалом пропозиція на ринку залишалася високою, що продовжує чинити тиск на ціни.
Ризики та прогнози
Міжнародний валютний фонд попереджає, що надалі динаміка цін на продукти може змінитися під впливом погодних факторів. Потенційне явище Ла-Нінья в четвертому кварталі може призвести до посух або повеней, що позначиться на врожаях.
Додатковий ризик зростання цін пов'язаний з можливими експортними обмеженнями. Вони можуть скоротити міжнародну пропозицію, підвищуючи світові ціни, навіть якщо в окремих країнах-експортерах вартість продуктів знизиться.
Ель-Ніньо і Ла-Нінья
Ель-Ніньо і Ла-Нінья - це кліматичні явища, пов'язані зі змінами температури поверхні води в тропічній частині Тихого океану. Вони є протилежними фазами одного й того самого природного циклу - Ель-Ніньо - Південне коливання (ENSO), яке чинить потужний вплив на клімат по всьому світу. Ці процеси відбуваються кожні 2-7 років і можуть тривати від кількох місяців до року і більше.
Під час Ель-Ніньо температура поверхневих вод у центральній і східній частині Тихого океану підвищується. Це призводить до зміни атмосферних потоків і порушення звичних погодних моделей: у Південній Америці нерідко трапляються повені, а в Австралії та Індонезії - посухи та пожежі. Ель-Ніньо також здатний підвищувати середню температуру на планеті, впливаючи на врожаї, екосистеми і навіть ціни на продовольство.
Ла-Нінья, навпаки, характеризується охолодженням тих самих океанських вод. Це спричиняє зворотні ефекти: в Азії та Австралії збільшуються опади та ризик повеней, а в Південній Америці нерідко настає посуха. У глобальному масштабі Ла-Нінья зазвичай знижує середню температуру на планеті. Обидва явища відіграють величезну роль у формуванні світової погоди, і їхній вплив відчувають навіть регіони, розташовані далеко від Тихого океану.
Індекс цін на харчові продукти FAO у вересні 2025 року становив 128,8 пункту, що на 0,7% нижче за рівень серпня (129,7 пункту). Зниження цін на зернові, молочні продукти, цукор і рослинні олії переважило зростання цін на м'ясо.
Індекс FFPI був на 3,4% вищим за рівень вересня 2024 року, але залишався на 19,6% нижчим за пік березня 2022 року після вторгнення Росії в Україну.