ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

МВФ опасается нового скачка цен на продовольствие из-за Ла-Нинья

США, Среда 15 октября 2025 10:25
UA EN RU
МВФ опасается нового скачка цен на продовольствие из-за Ла-Нинья Фото: Цены на продовольствие могут вырасти из-за Ла-Нинья (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на кофе, зерно и сахар резко упали на фоне рекордных сборов урожая и снижения спроса. Эксперты МВФ предупреждают о новых рисках из-за Ла-Нинья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (WEO) МВФ за октябрь 2025 года.

Падение цен на продовольствие

С марта по август 2025 года индекс цен на продукты питания и напитки Международного валютного фонда снизился на 4,8%. Главными причинами стали падение цен на кофе, злаки и сахар.

Это снижение компенсировало рост в начале года, когда цены на кофе и какао резко увеличились из-за неблагоприятной погоды в странах-экспортерах и ограниченного глобального предложения. Теперь, благодаря улучшению урожайности и смягчению погодных условий, мировые рынки продуктов питания демонстрируют стабилизацию.

Урожай и тарифы давят на зерновые

Цены на зерновые упали на 11,1% благодаря высоким прогнозам урожая в ключевых странах-производителях - США, Бразилии и Аргентине. Урожай в этих странах оказался значительно выше ожиданий, что усилило предложение и снизило мировые котировки.

Кофе подешевел на 16,7%, а индекс кофе МВФ опустился с исторического февральского пика. Это связано с улучшением перспектив урожая в Бразилии - крупнейшем производителе - и с ростом неопределенности вокруг тарифной политики США.

Торговые споры и временные колебания

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в августе цены кратковременно выросли после введения Вашингтоном новых тарифов против Бразилии. Это вызвало перебои в торговле и временно ограничило поставки кофе и сахара.

Кукуруза подешевела на 11,9%, чему способствовали рекордный урожай в Бразилии во втором квартале и благоприятные погодные условия в США. В целом предложение на рынке оставалось высоким, что продолжает оказывать давление на цены.

Риски и прогнозы

Международный валютный фонд предупреждает, что в дальнейшем динамика цен на продукты может измениться под влиянием погодных факторов. Потенциальное явление Ла-Нинья в четвертом квартале может привести к засухам или наводнениям, что отразится на урожаях.

Дополнительный риск роста цен связан с возможными экспортными ограничениями. Они могут сократить международное предложение, повышая мировые цены, даже если в отдельных странах-экспортерах стоимость продуктов снизится.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - это климатические явления, связанные с изменениями температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. Они являются противоположными фазами одного и того же природного цикла - Эль-Ниньо - Южное колебание (ENSO), которое оказывает мощное влияние на климат по всему миру. Эти процессы происходят каждые 2-7 лет и могут длиться от нескольких месяцев до года и более.

Во время Эль-Ниньо температура поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана повышается. Это приводит к изменению атмосферных потоков и нарушению привычных погодных моделей: в Южной Америке нередко случаются наводнения, а в Австралии и Индонезии - засухи и пожары. Эль-Ниньо также способен повышать среднюю температуру на планете, влияя на урожаи, экосистемы и даже цены на продовольствие.

Ла-Нинья, наоборот, характеризуется охлаждением тех же океанских вод. Это вызывает обратные эффекты: в Азии и Австралии увеличиваются осадки и риск наводнений, а в Южной Америке нередко наступает засуха. В глобальном масштабе Ла-Нинья обычно снижает среднюю температуру на планете. Оба явления играют огромную роль в формировании мировой погоды, и их воздействие ощущают даже регионы, находящиеся далеко от Тихого океана.

Индекс цен на продукты питания FAO в сентябре 2025 года составил 128,8 пункта, что на 0,7% ниже уровня августа (129,7 пункта). Снижение цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла перевесило рост цен на мясо.

Индекс FFPI был на 3,4% выше уровня сентября 2024 года, но оставался на 19,6% ниже пика марта 2022 года после вторжения России в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит