МВФ опасается нового скачка цен на продовольствие из-за Ла-Нинья
Цены на кофе, зерно и сахар резко упали на фоне рекордных сборов урожая и снижения спроса. Эксперты МВФ предупреждают о новых рисках из-за Ла-Нинья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (WEO) МВФ за октябрь 2025 года.
Падение цен на продовольствие
С марта по август 2025 года индекс цен на продукты питания и напитки Международного валютного фонда снизился на 4,8%. Главными причинами стали падение цен на кофе, злаки и сахар.
Это снижение компенсировало рост в начале года, когда цены на кофе и какао резко увеличились из-за неблагоприятной погоды в странах-экспортерах и ограниченного глобального предложения. Теперь, благодаря улучшению урожайности и смягчению погодных условий, мировые рынки продуктов питания демонстрируют стабилизацию.
Урожай и тарифы давят на зерновые
Цены на зерновые упали на 11,1% благодаря высоким прогнозам урожая в ключевых странах-производителях - США, Бразилии и Аргентине. Урожай в этих странах оказался значительно выше ожиданий, что усилило предложение и снизило мировые котировки.
Кофе подешевел на 16,7%, а индекс кофе МВФ опустился с исторического февральского пика. Это связано с улучшением перспектив урожая в Бразилии - крупнейшем производителе - и с ростом неопределенности вокруг тарифной политики США.
Торговые споры и временные колебания
Несмотря на общую тенденцию к снижению, в августе цены кратковременно выросли после введения Вашингтоном новых тарифов против Бразилии. Это вызвало перебои в торговле и временно ограничило поставки кофе и сахара.
Кукуруза подешевела на 11,9%, чему способствовали рекордный урожай в Бразилии во втором квартале и благоприятные погодные условия в США. В целом предложение на рынке оставалось высоким, что продолжает оказывать давление на цены.
Риски и прогнозы
Международный валютный фонд предупреждает, что в дальнейшем динамика цен на продукты может измениться под влиянием погодных факторов. Потенциальное явление Ла-Нинья в четвертом квартале может привести к засухам или наводнениям, что отразится на урожаях.
Дополнительный риск роста цен связан с возможными экспортными ограничениями. Они могут сократить международное предложение, повышая мировые цены, даже если в отдельных странах-экспортерах стоимость продуктов снизится.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья
Эль-Ниньо и Ла-Нинья - это климатические явления, связанные с изменениями температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. Они являются противоположными фазами одного и того же природного цикла - Эль-Ниньо - Южное колебание (ENSO), которое оказывает мощное влияние на климат по всему миру. Эти процессы происходят каждые 2-7 лет и могут длиться от нескольких месяцев до года и более.
Во время Эль-Ниньо температура поверхностных вод в центральной и восточной части Тихого океана повышается. Это приводит к изменению атмосферных потоков и нарушению привычных погодных моделей: в Южной Америке нередко случаются наводнения, а в Австралии и Индонезии - засухи и пожары. Эль-Ниньо также способен повышать среднюю температуру на планете, влияя на урожаи, экосистемы и даже цены на продовольствие.
Ла-Нинья, наоборот, характеризуется охлаждением тех же океанских вод. Это вызывает обратные эффекты: в Азии и Австралии увеличиваются осадки и риск наводнений, а в Южной Америке нередко наступает засуха. В глобальном масштабе Ла-Нинья обычно снижает среднюю температуру на планете. Оба явления играют огромную роль в формировании мировой погоды, и их воздействие ощущают даже регионы, находящиеся далеко от Тихого океана.
Индекс цен на продукты питания FAO в сентябре 2025 года составил 128,8 пункта, что на 0,7% ниже уровня августа (129,7 пункта). Снижение цен на зерновые, молочные продукты, сахар и растительные масла перевесило рост цен на мясо.
Индекс FFPI был на 3,4% выше уровня сентября 2024 года, но оставался на 19,6% ниже пика марта 2022 года после вторжения России в Украину.