МВФ опасается нового скачка цен на продовольствие из-за Ла-Нинья

Цены на кофе, зерно и сахар резко упали на фоне рекордных сборов урожая и снижения спроса. Эксперты МВФ предупреждают о новых рисках из-за Ла-Нинья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook ( WEO ) МВФ за октябрь 2025 года.

Падение цен на продовольствие

С марта по август 2025 года индекс цен на продукты питания и напитки Международного валютного фонда снизился на 4,8%. Главными причинами стали падение цен на кофе, злаки и сахар.

Это снижение компенсировало рост в начале года, когда цены на кофе и какао резко увеличились из-за неблагоприятной погоды в странах-экспортерах и ограниченного глобального предложения. Теперь, благодаря улучшению урожайности и смягчению погодных условий, мировые рынки продуктов питания демонстрируют стабилизацию.

Урожай и тарифы давят на зерновые

Цены на зерновые упали на 11,1% благодаря высоким прогнозам урожая в ключевых странах-производителях - США, Бразилии и Аргентине. Урожай в этих странах оказался значительно выше ожиданий, что усилило предложение и снизило мировые котировки.

Кофе подешевел на 16,7%, а индекс кофе МВФ опустился с исторического февральского пика. Это связано с улучшением перспектив урожая в Бразилии - крупнейшем производителе - и с ростом неопределенности вокруг тарифной политики США.

Торговые споры и временные колебания

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в августе цены кратковременно выросли после введения Вашингтоном новых тарифов против Бразилии. Это вызвало перебои в торговле и временно ограничило поставки кофе и сахара.

Кукуруза подешевела на 11,9%, чему способствовали рекордный урожай в Бразилии во втором квартале и благоприятные погодные условия в США. В целом предложение на рынке оставалось высоким, что продолжает оказывать давление на цены.

Риски и прогнозы

Международный валютный фонд предупреждает, что в дальнейшем динамика цен на продукты может измениться под влиянием погодных факторов. Потенциальное явление Ла-Нинья в четвертом квартале может привести к засухам или наводнениям, что отразится на урожаях.

Дополнительный риск роста цен связан с возможными экспортными ограничениями. Они могут сократить международное предложение, повышая мировые цены, даже если в отдельных странах-экспортерах стоимость продуктов снизится.