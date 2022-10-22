МВФ планує запуск Моніторингової програми для України: що це означає

"Програма окреслить напрями політик уряду України та НБУ, спрямованих на забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності, та надасть оцінку потребам України у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік. РМВ сприятиме залученню фінансування від донорів та наблизить країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба НБУ, Місія Міжнародного валютного фонду по Україні, що працювала у Відні з 17 по 20 жовтня 2022 року, завершила свою роботу.

Упродовж чотирьох днів роботи місії представники Національного банку та Міністерства фінансів України провели низку зустрічей з експертами МВФ. Детально розглянуто питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

"Українська делегація надала розгорнуті аргументи щодо здатності України забезпечити дотримання необхідних структурних маяків та кількісних критеріїв ефективності потенційної моніторингової програми навіть в умовах воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби НБУ, наступний раунд переговорів з експертами МВФ очікується у листопаді.

"Ми налаштовані на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні, що дозволить не лише закласти міцну основу нашої макроекономічної політики, але вже на початку наступного року зробити відчутні кроки в напрямі нової масштабної програми МВФ. Також вона сприятиме збільшенню спроможності України залучати кошти від інших донорів ", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.