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МВФ планирует запуск Мониторинговой программы для Украины: что это значит

Фото: МВФ запустит Мониторинговую программу для Украины (www.imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд и Украина планируют обсуждение запуска Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда (Program Monitoring with Board Involvement - PMB) в течение следующих недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

"Программа очертит направления политик правительства Украины и НБУ, направленных на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, и даст оценку потребностям Украины во внешнем финансировании на 2023 год. СМИ будет способствовать привлечению финансирования от доноров и приблизит страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба НБУ, Миссия Международного валютного фонда по Украине, работавшая в Вене с 17 по 20 октября 2022 года, завершила свою работу.

На протяжении четырех дней работы миссии представители Национального банка и Министерства финансов Украины провели ряд встреч с экспертами МВФ. Подробно рассмотрены вопросы текущего состояния экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

"Украинская делегация предоставила развернутые аргументы о способности Украины обеспечить соблюдение необходимых структурных маяков и количественных критериев эффективности потенциальной мониторинговой программы даже в условиях военного времени", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НБУ, следующий раунд переговоров с экспертами МВФ ожидается в ноябре.

"Мы настроены на скорый переговорный процесс для утверждения Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ в декабре, что позволит не только заложить прочную основу нашей макроэкономической политики, но уже в начале следующего года сделать ощутимые шаги в направлении новой масштабной программы МВФ. Также она будет способствовать увеличению возможности Украины привлекать средства от других доноров", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, МВФ прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 35%. Фонд пока не делает прогнозы на 2023 год.

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