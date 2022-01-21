МВФ планирует выделить 50 млрд долларов на климат. Деньги сможет получить и Украина

Международный валютный фонд планирует создать кредитный траст на сумму 50 миллиардов долларов. Получить деньги смогут около 75% стран в мире, в числе которых и Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg .

Resilience and Sustainability Trust (RST) будет ориентирован на изменение климата и устойчивое развитие. Средства смогут получить все страны с низким уровнем дохода и развивающиеся страны, а также страны со средним уровнем дохода с валовым национальным доходом на душу населения менее 12 тысяч долларов (в Украине - 3,1 тысячи долларов в 2020 году).

По данным МВФ, траст направлен на решение долгосрочных проблем экономической стабильности, включая изменение климата, обеспечение готовности к пандемии и цифровизацию. Фонд будет определять доступ в каждом конкретном случае, и этот доступ будет зависеть от устойчивости долга стран и их приверженности к структурным реформам. Страны также должны будут уже участвовать в традиционной программе МВФ, что сделает траст скорее дополнением, чем заменой.

Траст будет финансироваться более богатыми странами, направляющими свои резервы МВФ (специальные права заимствования или SDR) в пользу более бедных, и ему потребуется мобилизовать 50 миллиардов долларов для удовлетворения прогнозируемого спроса. Авторы блога МВФ заявили, что надеются, что траст будет одобрен исполнительным советом на весенних собраниях фонда в апреле и полностью заработает к концу года.

Это предложение является следующим большим шагом МВФ на пути решения глобальных проблем. Он направлен на устранение структурного ограничения, связанного с распределением в прошлом году SDR на рекордную сумму в 650 млрд долларов для борьбы с последствиями пандемии.

Сумма денег, которую любая страна может занять у траста, будет ограничена 150% так называемой квоты МВФ страны - ее доли в ресурсах учреждения.

Поскольку траст будет направлен на устранение долгосрочных рисков для платежного баланса страны, сотрудники МВФ предложили предоставить странам 20 лет на их выплату, при этом погашение кредита сверх простых процентных платежей начнется через 10 лет.