МВФ планує виділити 50 млрд доларів на клімат. Гроші зможе отримати і Україна

Міжнародний валютний фонд планує створити кредитний траст на суму 50 мільярдів доларів. Отримати гроші зможуть близько 75% країн у світі, в числі яких і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg .

Resilience and Sustainability Trust (RST) буде орієнтований на зміну клімату та сталий розвиток. Кошти зможуть отримати всі країни з низьким рівнем доходу і країни, що розвиваються, а також країни із середнім рівнем доходу з валовим національним доходом на душу населення менше 12 тисяч доларів (в Україні - 3,1 тисячі доларів в 2020 році).

За даними МВФ, траст спрямований на вирішення довгострокових проблем економічної стабільності, включаючи зміну клімату, забезпечення готовності до пандемії і цифровізацію. Фонд визначатиме доступ у кожному конкретному випадку, і цей доступ залежатиме від стійкості боргу країн та їхньої прихильності до структурних реформ. Країни також повинні будуть вже брати участь у традиційній програмі МВФ, що зробить траст швидше доповненням, ніж заміною.

Траст буде фінансуватися багатшими країнами, які спрямовують свої резерви МВФ (Спеціальні права запозичення або SDR) на користь бідніших, і йому буде потрібно мобілізувати 50 мільярдів доларів для задоволення прогнозованого попиту. Автори блогу МВФ заявили, що сподіваються, що траст буде схвалений виконавчою радою на весняних зборах фонду у квітні і повністю запрацює до кінця року.

Ця пропозиція є наступним великим кроком МВФ на шляху вирішення глобальних проблем. Він спрямований на усунення структурного обмеження, пов'язаного з розподілом в минулому році SDR на рекордну суму в 650 млрд доларів для боротьби з наслідками пандемії.

Сума грошей, яку будь - яка країна може зайняти у трасту, буде обмежена 150% так званої квоти МВФ країни - її частки в ресурсах установи.

Оскільки траст буде спрямований на усунення довгострокових ризиків для платіжного балансу країни, співробітники МВФ запропонували надати країнам 20 років на їх виплату, при цьому погашення кредиту понад простих процентних платежів почнеться через 10 років.