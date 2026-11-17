У Фонді зазначають, що потреби України у фінансуванні залишаються значними на тлі війни з Росією, що триває.

При цьому очікується, що бойові дії продовжаться довше, ніж передбачалося раніше, що ускладнює планування державного бюджету.

Для покриття дефіциту Київ має заручитись фінансовими гарантіями міжнародних партнерів. МВФ уже веде відповідні переговори із донорами України.

МВФ готує нову програму для України

Паралельно Фонд повідомив про суттєвий прогрес у переговорах з українською владою щодо нової програми фінансування обсягом 1,6 млрд доларів.

Проте для укладання угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) Україні необхідно отримати гарантії зовнішнього фінансування.

У МВФ також наголосили на прогресі у виконанні умов чинної програми реформ. На кінець вересня Україна виконала всі кількісні критерії ефективності.

У той же час із шести структурних маяків, які необхідно було виконати до кінця жовтня, два були реалізовані, ще два – із затримкою. Робота над рештою зобов'язань триває.

Як МВФ оцінює економіку України

У Фонді також переглянули прогноз економічної динаміки України. Тепер експерти очікують скорочення ВВП на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027 році.

Серед причин погіршення прогнозу – складна ситуація з безпекою та посилення російських атак на економічну інфраструктуру.