В Фонде отмечают, что потребности Украины в финансировании остаются значительными на фоне продолжающейся войны с Россией.

При этом ожидается, что боевые действия продлятся дольше, чем предполагалось ранее, что усложняет планирование государственного бюджета.

Для покрытия дефицита Киев должен заручиться финансовыми гарантиями международных партнеров. МВФ уже ведет соответствующие переговоры с донорами Украины.

МВФ готовит новую программу для Украины

Параллельно Фонд сообщил о существенном прогрессе в переговорах с украинскими властями насчет новой программы финансирования объемом 1,6 млрд долларов.

Однако для заключения соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement) Украине необходимо получить гарантии внешнего финансирования.

В МВФ также отметили прогресс в выполнении условий действующей программы реформ. По состоянию на конец сентября Украина выполнила все количественные критерии эффективности.

В то же время из шести структурных маяков, которые необходимо было выполнить до конца октября, два были реализованы, еще два - с задержкой. Работа над оставшимися обязательствами продолжается.

Как МВФ оценивает экономику Украины

В Фонде также пересмотрели прогноз экономической динамики Украины. Теперь эксперты ожидают сокращения ВВП на 0,5% в 2026 году и на 1% в 2027 году.

Среди причин ухудшения прогноза - сложная ситуация с безопасностью и усиление российских атак на экономическую инфраструктуру.