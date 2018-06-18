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Transparency вимагає створити антикорупційний суд 21 червня

НовиниПолітика    18.06.2018 - 16:01
Ілюстративне фото (ti-ukraine.org)
Ілюстративне фото (ti-ukraine.org)

За сприятливих обставин ВАКС може почати роботу на початку 2019 року, прогнозують у Transparency

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International заявляє, що президент та Верховна рада України мають всі можливості для того, щоб вже 21 червня завершити ухвалення початку роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це йдеться у заяві українського представництва Transparency International.

"Українське представництво глобальної антикорупційної мережі Transparency International вітає дії Президента та заяви представників коаліції, спрямовані на запуск антикорупційного суду. Вважаємо, що озвучена дата - 21 червня 2018 року - є оптимальним терміном для результативного голосування за необхідні законопроекти", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про технічний законопроект про заснування ВАКС, який президент України вже направив на погодження до Вищої ради правосуддя і який було одноголосно підтримано ВРП. Також мається на увазі законопроект №7441, який має внести необхідні зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів".

Також Transparency наголошує на необхідності внесення правок до закону "Про Вищий антикорупційний суд" в частині, що стосується розгляду апеляцій.

"Вимагаємо усунути положення, які дозволяють у майбутньому уникнути слухання в Апеляційній палаті Вищого антикорсуду. Йдеться про норму, що визначає загальні апеляційні суди місцем розгляду скарг на вироки, які ухвалили суди першої інстанції у справах, підсудних антикорсуду до початку його роботи", - заявили в організації.

За оцінкою TI Україна, за сприятливих обставин ВАКС може почати роботу на початку 2019 року.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що запуск антикорупційного суду Рада може розглянути у вівторок, 21 червня.

ВРП підтримала законопроект про створення Вищого антикорупційного суду Рада розгляне законопроект про запуск антикорупційного суду 21 червня, - Парубій
Теги публікації: антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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