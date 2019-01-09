МВФ ожидает слабый рост экономики Украины без ускорения реформ

Фото: Представительство МВФ в Украине (УНИАН)

Рост выглядит слабым на фоне других стран Восточной Европы

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в ближайшие годы не превысит 3% в год, если в стране не начнут реализовываться крупные реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор МВФ, подготовленный к утверждению новой программы сотрудничества с Украиной Stand-By Arrangement на сумму 3,9 млрд долларов.

Как отмечается в документе, в 2018 году рост ВВП составит 3,3%, замедлится до2,7% в 2019 году, а в 2020 году составит 3,0%.

В то же время медленный прогресс в реформах и политическая неопределенность будут продолжать оказывать давление на инвестиции. Без ускорения реализации реформ в ближайшие годы потенциальный рост будет оставаться низким, и рост останется ниже прогноза темпов роста для большинства стран региона Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа, отмечается в обзоре.

Низкий рост недостаточен, чтобы уровень жизни граждан достиг уровня соседних стран, а ВВП на душу населения (по ППС) в Украине, хотя и улучшается, останется одним из самых низких в Европе, добавили в МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, рост ВВП в III квартале замедлился до 2,8%. В МВФ считают, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. В частности, постпред МВФ Йоста Люнгман отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, чтобы довести рост ВВП до 5%.