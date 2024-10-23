МВФ оцінив кількість населення України та погіршив прогноз до 2029 року

За оцінкою МВФ, готівкове населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, у 2023 році – до 34,0 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

2024 рік – 33,4 млн осіб (прогноз за квітень – 33,4 млн осіб)

2025 рік – 33,0 млн осіб (прогноз за квітень – 34,3 млн осіб)

2026 рік – 34,2 млн осіб (прогноз за квітень – 35,1 млн осіб)

2027 рік – 34,5 млн осіб (прогноз за квітень – 35,8 млн осіб)

2028 рік – 34,5 млн осіб (прогноз за квітень – 36,0 млн осіб)

2028 рік – 34,5 млн осіб (прогноз за квітень – 36,0 млн осіб)

Таким чином, якщо у квітні МВФ очікував, що біженці почнуть повертатися в Україну з Європи вже 2025 року, то зараз фонд прогнозує зворотний потік лише 2026 року.

Оцінки населення України та кількості мігрантів

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення Росії населення України скоротилося на 10 млн осіб, або приблизно на чверть через відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

За оцінкою ООН, станом на серпень 2024 року кількість мігрантів з України у світі досягла 6,7 млн осіб.

За оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, чисельність населення України становила: