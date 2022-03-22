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МВФ оценил влияние российского вторжения в Украину на мировую экономику

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Вашингтон, Вторник 22 марта 2022 17:56
МВФ оценил влияние российского вторжения в Украину на мировую экономику Фото: МВФ прогнозирует ограниченное влияние российского вторжения на мировую экономику (gettyimages)
Автор: Александра Панамарчук, Александр Белоус

Война России против Украины окажет относительно ограниченное влияние на мировую экономику. Оценку дала заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гопинат на брифинге.

"Непосредственное влияние этой войны на мировую экономику будет относительно ограниченным", - сказала Гопинат.

Ранее в МВФ заявили, что вторжение России в Украину повлияет на всю мировую экономику, замедлив рост и подстегнув инфляцию. Международный валютный фонд считает, что война коренным образом изменить глобальный экономический порядок в долгосрочной перспективе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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