МВФ оценил влияние российского вторжения в Украину на мировую экономику

Война России против Украины окажет относительно ограниченное влияние на мировую экономику. Оценку дала заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гопинат на брифинге.

Ранее в МВФ заявили , что вторжение России в Украину повлияет на всю мировую экономику, замедлив рост и подстегнув инфляцию. Международный валютный фонд считает, что война коренным образом изменить глобальный экономический порядок в долгосрочной перспективе.

"Непосредственное влияние этой войны на мировую экономику будет относительно ограниченным", - сказала Гопинат.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.