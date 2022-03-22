МВФ оцінив вплив російського вторгнення в Україну на світову економіку
Війна Росії проти України матиме відносно обмежений вплив на світову економіку. Оцінку дала заступник голови Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гопінат на брифінгу.
"Безпосередній вплив цієї війни на світову економіку буде відносно обмеженим", - сказала Гопінат.
Раньше у МВФ заявили, що вторгнення Росії в Україну вплине на всю світову економіку, сповільнивши зростання і підстьобнувши інфляцію. Міжнародний валютний фонд вважає, що війна докорінно змінити глобальний економічний порядок в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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