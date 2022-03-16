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Война России против Украины может изменить глобальный экономический и политический порядок, - МВФ

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Вашингтон, Среда 16 марта 2022 12:17
Автор: Александр Белоус

Вторжение России в Украину повлияет на всю мировую экономику, замедлив рост и подстегнув инфляцию. Международный валютный фонд считает, что война коренным образом изменить глобальный экономический порядок в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВФ.

Помимо человеческих страданий и исторических потоков беженцев, война приводит к росту цен на продукты питания и энергию, подпитывает инфляцию и снижает доходы, одновременно нарушая торговлю, цепочки поставок и денежные переводы в соседние с Украиной страны, говорится в сообщении МВФ.

Это также подрывает деловое доверие и вызывает неуверенность среди инвесторов, что приведет к снижению цен на активы, ужесточению финансовых условий и может спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков, говорится в сообщении.

"Конфликт является серьезным ударом по мировой экономике, который нанесет ущерб росту и повысит цены", - заявил МВФ.

В МВФ уже заявили, что ожидают снижения предыдущего прогноза Фонда о росте мировой экономики на уровне 4,4% в 2022 году. В сообщении они предположили, что их прогнозы регионального роста также, вероятно, будут пересмотрены в сторону понижения. МВФ должен опубликовать обновленные прогнозы 19 апреля.

Страны с прямыми торговыми, туристическими и финансовыми рисками почувствуют растущее давление, заявил МВФ, сославшись на повышенный риск беспорядков в некоторых регионах, от Африки к югу от Сахары и Латинской Америки до Кавказа и Центральной Азии.

В то же время отсутствие продовольственной безопасности, вероятно, еще больше усилится в некоторых частях Африки и Ближнего Востока, где такие страны, как Египет, импортируют 80% своей пшеницы из России и Украины.

В более долгосрочной перспективе, по данным МВФ, "война может коренным образом изменить глобальный экономический и геополитический порядок, если изменится торговля энергоносителями, изменяться цепочки поставок, фрагментируются платежные сети, а страны переосмыслят свои запасы резервной валюты".

МВФ предсказал глубокую рецессию в Украине и России и заявил, что Европа может столкнуться с перебоями в импорте природного газа и более масштабными сбоями в цепочке поставок. Восточная Европа, принявшая большую часть из 3 миллионов человек, бежавших из Украины, в результате столкнется с более высокими затратами на финансирование.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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