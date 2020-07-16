В МВФ отреагировали на назначение нового главы Нацбанка

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман отреагировал на назначение Кирилла Шевченко новым главой Национального банка Украины. МВФ надеется на сохранение независимости Нацбанка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МВФ.

Так, Люнгман пожелал успеха Шевченко на посту главы НБУ "в этих сложных экономических условий".

"На протяжении последних лет эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Нацбанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и под руководством нового председателя", - заявил Люнгман.

Напомним, Шевченко назначили новым руководителем Нацбанка на сегодняшнем заседании Верховной рады. Кандидатуру председателя правления "Укргазбанка" поддержали 332 народных депутатов. Шевченко сменил на посту руководителя НБУ Якова Смолия, который подал в отставку.

Кандидатуру Шевченко на рассмотрение Рады вынес президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее МВФ назвал условия кредитования Украины после отставки Смолия с должности главы Нацбанка.